A VEREADORA MICHELE MELO (PDT), vai acionar o prefeito Tião Bocalom no Ministério Público, pela prática de curandeirismo ao receitar sem nenhum embasamento científico os medicamentos Cloroquina e Ivermectina, propagados por ele como eficazes para curar pacientes acometidos pelo Covid, e de fazer distribuição à população por meio da secretaria municipal de Saúde de ambos os medicamentos.

Como médica, vai embasar antes a sua denúncia com as respostas que vai receber do prefeito ao requerimento que endereçou à PMRB. Pede os nomes dos membros do “Comitê Científico” que fez os estudos e tem os dados epidemiológicos que embasam a evidência na cura do Covid pela Cloroquina.

Pede também no requerimento o protocolo clínico que embase a entrada deste medicamento no tratamento do Covid no município. E também, a ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde que efetive a Cloroquina como tratamento para Covid-19. As respostas vão servir de substância na peça com a qual pretende acionar o MP.

SINUCA DE BICO

A VEREADORA Michele Melo (PDT), só pela leitura do seu requerimento, nota-se que, colocou o prefeito Tião Bocalom numa sinuca de bico. A decisão de receitar a Cloroquina e fornecer à população é decisão pessoal, sem nada que sustente uma comprovação científica do ato.

SEGUIU O BOLSONARO

O PRESIDENTE Bolsonaro disse que a Cloroquina cura o Covid e o prefeito Tião Bocalom entrou no bloco, e saiu defendendo um tratamento sem nenhuma eficácia.

FATOS DISTINTOS

SÃO DOIS FATOS DISTINTOS: o prefeito Tião Bocalom pode até tomar no seu café da manhã a Cloroquina e a Ivermectina, todos os dias se quiser. Ninguém tem nada com isso. Não pode é como prefeito da capital, fornecer e incentivar a população a tomar medicamentos ineficazes.

DOIS PLACEBOS PARA O COVID

O Laboratório que produz a Ivermectina já se manifestou que o medicamento não cura ou evita o Covid. A OMS e os grandes centros médicos rejeitaram a eficácia da Cloroquina. Se funcionassem, não haveria mais de mil mortes no estado. Está faltando massa cinzenta?

VAI PARA O FEIJÃO COM ARROZ

PREFEITO BOCALON, vai para o feijão com arroz da gestão municipal, que você, como um homem trabalhador, pode se sair bem ao fim do mandato, não queira descobrir a pólvora. A pólvora já foi descoberta há milênios.

ACEITANDO A PROVOCAÇÃO

QUANTO aos vereadores que o estão criticando, cumprem o que foi determinado pelas urnas: fiscalizar a PMRB. Foram desafiados pelo Bocalom e aceitaram.

NÃO APOSTO NADA

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) será candidato a governador no próximo ano? É a pergunta que sempre ouço. Não aposto no sim e nem no não. Este é um enigma para ser decifrado no decorrer de 2022.

MELHORAR ATENDIMENTO

NINGUÉM tira o mérito da equipe médica do INTO, verdadeiros heróis, mas o atendimento de triagem do público está muito lento, pipocam reclamações de espera até por 10 horas. Urge a contratação de mais médicos.

USEM MÁSCARAS

NÃO TEM VACINA no momento no estado para imunizar a população, as doses estão chegando como migalhas, use máscara, não aglomere, use álcool gel, esqueçam os negacionistas, e não tomem medicamentos sem eficácia.

DOIS CENÁRIOS

O LULA, se disputar a reeleição o fará num cenário favorável, liberado pela justiça. E o Bolsonaro será candidato como vidraça e não como a baladeira da última eleição. Sua salvação política é a vacinação em massa.

SALVAÇÃO DA LAVOURA

A SALVAÇÃO da lavoura do bom senso é aparecer na eleição do próximo ano um bom candidato de centro, bem distante do extremismo de petistas e bolsonaristas.

ENTENDA A JOGO

A TURMA DO LULA baseou a sua defesa de que provas foram adquiridas ilegalmente pelo ex-Juiz Sérgio Moro. Mas ficou calada quando o Ministro Gilmar Mendes usou ontem no seu voto gravações ilegais, não periciadas, na base do para o que quero vale, para os que os outros querem, não vale.

FIM DA LAVA JATO

O MINISTRO Gilmar Mendes está conseguindo o que sempre sonhou, se colocar no protagonismo de acabar com a Lava Jato. Na Itália, o movimento “Mãos Limpas”, foi detonado pelos políticos, a Lava Jato pelo STF.

SONHO DE CONSUMO

ALÉM de ser o coordenador da campanha do presidente Bolsonaro no próximo ano, no estado, o senador Márcio Bittar (MDB) sonha destronar o deputado federal Flaviano Melo (MDB) da presidência é assumir o partido.

COISAS QUE NÃO SE ENTENDE

A capital tem mais de 600 óbitos dos registrados em todo o estado, sem falar ter também o maior número de contaminações. O que justifica se abrir bares e academias? Se alguém me explicar esta lógica, agradeço.

A VITRINE É AGORA

O VEREADOR de Rio Branco que pretender ser candidato a deputado no próximo ano, tem que mostrar trabalho este ano. 2022 já será um ano mais dedicado a política.

IMAGEM NADA BOA

PELO que disseram os deputados que foram em comitiva ao interior fiscalizar como anda o sistema de saúde, eles voltaram com uma imagem nada boa do que viram.

NÃO DÁ PARA PREVER

COM A VACINAÇÃO se arrastando na capital, se não houver um fato novo no fornecimento das doses, fica difícil prever quando será finda a imunização.

NÃO PODE ACUSAR

NESTE CONTEXTO, ninguém pode acusar o governador Gladson ou o prefeito Bocalon por omissão, o fornecimento depende unicamente do governo federal.

BOA ESCOLHA

A ESCOLHA do Renê Fontes para uma diretoria do IMAC, foi uma boa escolha do governador Gladson Cameli.

VAMOS BATER PALMAS!

O SEXTO AUMENTO este ano do preço da gasolina e do óleo diesel começa a vigorar nas bombas a partir de hoje. O que adiantou a troca do presidente da Petrobrás?

SÓ APARÊNCIA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) está numa movimentação política grande nos chamados grotões, dando impressão de que pode disputar um mandato de deputado federal. Mas, vai mesmo para a reeleição.

DISPUTA PELO PT

NA CONTABILIDADE da cúpula do PT, a prefeita Fernanda Hassem (PT) deverá disputar um mandato de deputada federal pelo partido, com foco na região do Alto Acre.

VALE TUDO

UM FATO OBSERVADO ontem no julgamento da suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Moro foi o uso de provas obtidas ilegalmente, não periciadas, e que foram usadas para acusar o ex-magistrado de atos ilegais. E, isso aconteceu na maior corte do país, o STF. Este é o Brasil!

COMEMORAÇÃO DUPLA

O PT ESTÁ FAZENDO a festa nos últimos dois dias. A primeira foi a volta da elegibilidade do Lula, e a segunda fará caso o ex-Juiz Federal Sérgio Moro – a quem odeia – venha a ter a sua suspeição reconhecida pelo STF. Lula tem ódio mortal ao Moro. Assim como o ministro Gilmar Mendes.

PRECISA DAR UMA SACUDIDA

O GOVERNADOR Gladson Cameli precisa dar uma sacudida na sua equipe de elaboração de projetos, não adianta ter recursos em caixa sem projetos para executar.

FRASE MARCANTE

“A chave misteriosa das desgraças que nos afligem é a ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria”. Rui Barbosa.