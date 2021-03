Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai criar Departamento Indígena Municipal

Lideranças indígenas do Povo Noke Kui (Katuquina) se reuniram na tarde desta terça-feira, 09, com o Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, onde reafirmaram as parcerias com a gestão municipal, através da criação de políticas públicas que levem desenvolvimento e assistência para as aldeias. Durante o encontro foram debatidos assuntos importantes para serem desenvolvidos nos quatro anos de gestão, através de ações parceiras.

Em Cruzeiro do Sul, a área indígena dos Katuquinas, localizada na BR-364, conta com 09 aldeias registradas oficialmente e uma em processo de formação. Durante o encontro com o prefeito, foram tratados assuntos importantes como o etnoturismo, ações culturais, suporte a saúde, produção e agricultura, segurança alimentar, investimentos na área de piscicultura com atendimento técnico e melhorias no sistema de água, após a construção de dois poços artesianos que estão sendo feitos pelo município na terra indígena.

O Cacique do Povo Katuquina, Petrônio Noke Kui, agradeceu a receptividade do prefeito com as lideranças indígenas, e ressaltou a importância da parceria da prefeitura, para que a gestão possa atuar da melhor forma, ouvindo sempre os representantes das comunidades.

“Agradeço a recepção do Prefeito Zequinha, pois tivemos uma reunião muito proveitosa com as lideranças Noke Kui. Tratamos assuntos muito importantes para nossa comunidade, e é muito importante para todos nós. Vamos trabalhar em parceria, isso é um avanço para nosso povo. Quero dizer que a luta continua, e podem contar com todos nós”, destacou o cacique.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou que a gestão tem um compromisso com os povos indígenas. Segundo ele, este é o primeiro encontro com as lideranças, necessário para conversar as melhores formas de atuação do poder público.

“Esse é nosso primeiro encontro com o Povo Katuquina depois que assumimos. Quero parabenizar a organização deles. Eles perderam um grande líder, que era o Fernando, mas logo em seguida reuniram seus representantes e escolherem uma nova liderança. É importante reconhecer a forma como eles conservam sua tradição. Eles têm a Prefeitura de Cruzeiro do Sul como uma parceira. Sabemos a contribuição que podem dar nas mais diversas áreas, mas principalmente na área do turismo, e queremos participar, …enfatizou.

Durante a reunião, o Prefeito de Cruzeiro do Sul tratou com as lideranças sobre a criação do Departamento Indígena Municipal, que será um elo de comunicação entre a gestão e as aldeias, estreitando assim as parcerias e a forma de atuação da prefeitura. O prefeito salientou a importância do desenvolvimento do etnoturismo nas aldeias, através de um plano desenvolvimento em conjunto com os indígenas .

“Todo município ganha com o turismo, pois atrai os moradores da cidade, de outros estados e até de fora do Brasil. Estamos criando o Departamento Indígena, para tratar exclusivamente dessa parte de comunicação com eles, e a partir daí introduzir essa comunicação dentro da nossa gestão, contudo com os secretários. Esse contato é importante para firmamos as parcerias para os próximos anos”, finalizou o prefeito.

Ao final da reunião, as lideranças indígenas fizeram uma apresentação de um ritual espiritual, agradecendo a recepção do Prefeito Zequinha Lima e a parceria firmada entre a gestão e o Povo Katuquina.