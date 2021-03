Luiz Tchê ataca dolarização dos combustíveis: “quem paga a conta é o povo”     

O deputado Luiz Tchê parabenizou a bancada dos vereadores do PDT na Câmara Municipal de Rio Branco. Bocalom foi convidado por ela e foi falar sobre a pandemia na capital.

O que chama a atenção atualmente, disse Tchê, é o debate sobre o preço dos combustíveis no Acre. “O preço é absurdo e precisamos saber o motivo disso. Essa história começou em 2016, no governo de Michel Temer, que alterou a remuneração de capital, dolarizando o combustível”, disse.

Com a alta do dólar, algo que foi mantido pelo governo Bolsonaro, o preço dos combustíveis também sobe. “Esse modelo do Temer é mantido por Bolsonaro e atende aos milionários, acionistas mas acaba com o povo brasileiro. E a mentira vai a jato e a verdade vem de carroça”.

Ele condenou a postura de Bolsonaro, que politizou o debate. A questão não são os impostos. Apenas zerar os impostos não resolve o problema. “A solução é assumir uma postura honesta, nacionalizar a composição dos combustíveis”, disse.