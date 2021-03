Longo sobre liderança do governo: “sou formado na escola da conciliação”     

O governador Gladson Cameli formalizou nesta quarta-feira (10) a indicação do deputado Pedro Longo como Líder do Governo na Aleac. “Fico honrado. É uma missão bastante honrosa”, disse Longo, agradecendo também à base governamental e ao ex-Líder, Gerlen Diniz.

Longo diz que é formado “na escola da conciliação”, lembrando de sua experiência em ouvir e dialogar. Ele também destacou a formação de um novo bloco com o PV.

Segundo ele, na próxima terça-feira as comissões já começam a ser instalada. O deputado destacou também o trabalho a ser desenvolvido no enfrentamento às calamidades no Acre.