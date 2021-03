Energisa entrega donativos e anuncia doação de geladeiras para campanha SOS Acre

A campanha SOS Acre, idealizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), recebeu nesta terça-feira (09) mais uma importante contribuição para levar ajuda às famílias atingidas pelas enchentes no estado, com a entrega de dezenas de cestas de alimentos e higiene arrecadados pelos servidores da Energisa Acre.

A procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu as doações entregues pelo diretor-presidente da Energisa, José Adriano, pelo representante do Programa Eficiência Energética no Acre, Pedro Melo, e pela chefe do setor jurídico da empresa, Camila Molina.

“Estamos recebendo com muita gratidão essas doações. Isso traz para nós uma grande responsabilidade, maior ainda de saber que as empresas e as pessoas estão acreditando na campanha SOS Acre, que atravessou as fronteiras do estado e tem sido tratada pelo MPAC com muita responsabilidade”, destacou a PGJ.

O diretor-presidente da Energisa parabenizou a iniciativa do MPAC com a campanha SOS Acre e frisou que este é um momento de união e solidariedade para atender à população.

Além dos sacolões, arrecadados pelos servidores da área jurídica da Energisa, o diretor presidente da empresa anunciou uma doação, por meio do Programa Eficiência Energética no Acre, de 100 geladeiras e duas mil lâmpadas led para as famílias em áreas alagadas que estão cadastradas na tarifa social.

“Estamos muito felizes de vir aqui hoje conhecer essa campanha, um projeto muito importante que está sendo capitaneado pelo MPAC. Além da doação dos nossos servidores do setor jurídico, a Energisa também vai participar e fazer sua contribuição, não poderia ficar de fora”, disse.