Energisa atende sugestão dos usuários e muda formato da conta de luz no Acre   

A conta de energia elétrica no Acre terá um novo visual a partir de março. O layout será mais simples e de melhor compreensão. A mudança da conta vale para os 22 municípios do Estado atendidos pela concessionária e seguirá respeitando a data prevista para leitura de cada unidade consumidora, conforme informado mensalmente na conta.

Além de um visual mais moderno, o novo formato destaca os principais dados e as informações que são relevantes para o próprio cliente acompanhar como o consumo do mês, o valor a ser pago e a data de vencimento.

Segundo o gerente do Departamento Comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho, os consumidores perceberão que a mudança considera as sugestões que recebemos da própria população.

“Elaboramos um modelo mais simples, identificando as principais informações de maneira que facilita a leitura e o entendimento da conta de energia. Simplificamos, sem retirar nenhum dado importante, como histórico de consumo e composição da conta. Apenas fizemos um reposicionamento, destacando os campos principais, facilitando a leitura e o entendimento para nossos clientes”, disse.

A medida tem como prioridade o esclarecimento das informações e facilitando o modo de acompanhamento do seu consumo e da sua fatura de forma geral. O objetivo é prover maior simplicidade nas tratativas com a Energisa Acre e na prestação de serviço, garantindo assim um atendimento mais simples e mais fácil.

A empresa pede para o usuário manter seus dados atualizados e receba informações sobre manutenção na rede e garanta benefícios de acordo com seu perfil. Com os dados atualizados é possível acessar os serviços disponíveis no site www.energisa.com.br. Por meio desses canais os clientes têm acesso a mais de 80% dos serviços oferecidos nas agências, o que garante o atendimento no conforto de casa ou de qualquer outro lugar que o cliente esteja. Outra vantagem em manter o cadastro atualizado é que o cliente pode utilizar a conta de energia elétrica como comprovante de residência.



Para atualizar os dados, o cliente que já é titular da conta pode entrar no site www.energisa.com.br com login e senha, atualizar o seu cadastro e clicar em salvar. Outra opção é ligar no 0800 647 7196 ou ainda fazer contato pela Gisa, através do Whatsapp (68) 99233-0341.