Dupla amada corre quando vê a PM mas acaba presa na Baixada da Sobral

Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva prenderam uma dupla portando duas armas de fogo, na noite desta quinta-feira (9), no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

Os militares estavam em patrulhamento no bairro Glória, quando avistaram dois homens em atitudes suspeitas que, ao perceberem a chegada da equipe do Giro, tentaram se evadir. Os militares fecharam o cerco, com apoio da equipe da Companhia de Choque, e conseguiram capturar os dois indivíduos.