Nota do Conselho Regional de Medicina do Acre:

Diante dos comentários de gestores a respeito do tratamento precoce contra a Covid-19 e distribuição dos chamados “kits Covid”, o Conselho Regional de Medicina do Acre defende que, assim como já abordado pelo CFM no Parecer nº 4/2020, os princípios que devem obrigatoriamente nortear o tratamento do paciente portador da infecção pelo novo coronavírus são a AUTONOMIA DO MÉDICO, o qual deverá sempre usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente, e a valorização da RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE, devendo ser esta a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível no momento.Cabe ao médico assistente a decisão acerca do tratamento mais adequado para cada paciente, desde que com a concordância deste, obtida após o devido esclarecimento sobre o nível de evidência da eficácia.A autarquia ressalta ainda que, diante do aumento de casos de Covid-19 e de óbitos no Estado do Acre e da situação das unidades de saúde, públicas e privadas, as quais trabalham perto do limite de suas capacidades, o CRM-AC destaca que o distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, proteção de olhos, bem como o cuidado com os grupos vulneráveis, são até o momento, os meios reconhecidamente eficazes para prevenir a transmissão e o contágio pelo novo coronavírus.Por fim, destacamos que a ampla vacinação da população no menor espaço de tempo é o caminho mais seguro para o controle da pandemia, que já contaminou mais de 60 mil pessoas e tirou mais de mil vidas no Estado do Acre.