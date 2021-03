  Calegário e Duarte chamam Neném para fortalecer base independente na Aleac         

O deputado Fagner Calegário incluiu o cadastro de reserva do concurso do Idaf no rol de cobrança que deve ser feita ao governo. Ele quer a convocação do aprovados e incluídos no cadastro de reserva do Idaf, além da PM e Polícia Civil.

Calegário fez duras críticas ao descaso das secretarias e órgãos governamentais com as demandas dos deputados. “É inadmissível não responderem”, disse, pedindo mediação do Líder do Governo, Pedro Longo.

Ele também convidou o deputado Neném Almeida a compor o grupo independente na Aleac. Assim como Roberto Duarte, Calegário pretende fortalecer o grupo que não é situação ou oposição.