Antônia Sales pede urgência na instalação de tomógrafo em Cruzeiro do Sul       

A deputada Antônia Sales fez nesta quarta-feira (11) um relato sobre os recursos destinados pela deputada Jéssica Sales para o Estado do Acre enfrentar a Covid-19 e outros problemas.

Um tomógrafo foi comprado há tempos mas até agora não foi instalado, segundo ela, no Hospital do Juruá. “O que o governo está esperando para mandar os técnicos instalar o tomógrafo?” questionou a parlamentar do MDB, lembrando que há dezesseis dias o aparelho aguarda instalação.

Antônia Sales disse que há mais de 2.000 médicos acreanos formados no exterior e o CRM impede. Ela pede que a barreira da burocracia seja quebrada para aproveitamento dessa mão-de-obra.