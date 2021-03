Sistema Fecomércio/AC inicia as entregas das doações destinadas ao Juruá

Acre continua a sofrer problemas na saúde e de enchentes, crises que afetam milhares de pessoas no Estado. Por meio do Mesa Brasil do Sesc Acre, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, iniciou nesta segunda-feira, 8, a entregar cestas básicas, águas minerais e kits de limpeza às famílias do Juruá.

A população atingida pela enchente na cidade de Mâncio Lima foi a primeira a receber mais esta ajuda através da corrente solidária da Fecomércio Acre. O Prefeito Isaac Lima parabenizou a iniciativa do Sistema e do Mesa Brasil em atender a necessidade do município mais ocidental do Brasil.

Lima enfatizou que ações como essas são importantes nestes momentos de crises a qual o município está passando. “É muito importante porque temos muitas famílias carentes que precisam neste momento ser ajudadas e a Fecomércio está sendo sensível e contribuindo com nosso município”.

“Toda ajuda é bem-vinda”. Foram com essas palavras que Lindalva Santos, ribeirinha de Rodrigues Alves ao expressar sua gratidão pela ajuda recebida. O município foi contemplado com 200 cestas básicas, 150 kits de limpeza e 100 fardos de água mineral.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, explicou que o município acabou de sofrer com a maior enchente da história e neste momento as famílias retornam a suas casas. “Muitas delas (famílias) sequer vão encontrar mais suas casas porque a correnteza do rio tinha levado, mas quero muito agradecer a essa solidariedade”.

A coordenadora do programa Mesa Brasil, Marizete Melo, explicou que nada disso seria possível sem as parcerias. “O momento é de esperança, é de gratidão e de solidariedade. Ajudando neste momento a gente leva amor e esperança de que isso tudo vai passar e que vão se erguer e continuar a vida. Gratidão a todos os nossos parceiros que estão nos acompanhando nesta operação”, disse.

A ação contau com a parceria do 7º BEC, Prefeituras dos municípios atendidos e Governo do Estado.