Quase 4,8 mil indígenas já foram vacinados no AC; meta é imunizar 18.000

O boletim desta segunda-feira (8) da Secretaria de Estado da Saúde mostra que 4.766 indígenas foram vacinados contra Covid-19 no Acre. A meta é imunizar 18.000 pessoas nas terras indígenas.

De acordo com a Comissão Pró-Índio, os povos indígenas no Acre não estão sendo afetados só pela pandemia, mas também pela crise sanitária agravada pelos alagamentos e pela epidemia de dengue no Estado. 29 índigenas morreram e 2.564 foram infectados pelo novo coronavírus.

As equipes de saúde indígena permanecem nas aldeias dando continuidade à campanha de vacinação e a primeira e a segunda dose ainda estão sendo aplicadas.

“Mas atenção, txai, mesmo depois de tomar a vacina, as medidas de segurança continuam sendo fundamentais para a prevenção da doença: distanciamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras”, pede a CPI. A ong produziu cartazes em três línguas para estimular a vacinação nas aldeias.