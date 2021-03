Prefeitura de Cruzeiro do Sul avança na manutenção de ruas

Mesmo diante das situações emergenciais que Cruzeiro do Sul enfrenta, com a maior cheia histórica em meio a um inverno rigoroso, a Prefeitura está dando continuidade aos serviços essenciais, e tem avançando com as ações de manutenção de ruas. A gestão do Prefeito Zequinha Lima, através da atuação da Secretaria Municipal de Obras, tem garantido que as demais ações como limpeza pública e desobstrução de bueiros também ocorram de forma contínua.

Nesta semana as ações acontecem nos bairros Saboeiro e Remanso. O Prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto os trabalhos nesta terça-feira, 09, junto com o Secretário de Obras Josinaldo Batista e com o Secretário de Planejamento Paulo Roberto. As chuvas constantes nos dois primeiros meses do ano causaram danos em vários pontos, mas as equipes da Secretaria de Obras se esforçam para recuperar o mais rápido possível cada local danificado.

“Desde o dia 11 de janeiro a operação tapa buracos não tem parado. A não ser nos dias que chove muito e não dá para executar. Sabemos que o período chuvoso causa muitos buracos na cidade, mas estamos fazendo todo serviço que podemos, mesmo no inverno, para não deixar acumular para o verão”, afirma o secretário de obras, Josinaldo Batista.

A Prefeitura tem investido na aquisição da matéria prima para produzir o asfalto quente, e dar continuidade aos serviços. No último mês foi realizada a compra de uma carreta de asfalto e de areia. Segundo Batista, a meta da prefeitura é não deixar faltar material para a recuperação de ruas. A quantidade de matéria-prima que chegou na cidade, é suficiente para as ações durante todo mês de março.

“O Prefeito está empenhado para não deixar faltar material, e dar continuidade aos trabalhos, que não tem parado desde o início da gestão, melhorando assim as vias de acesso, mesmo no inverno. Lógico que alguns pontos não podemos resolver neste momento, pois estamos em um período muito chuvoso, mas o que dá para resolver, estamos fazendo, os demais estamos mapeando para entrar com força total no início do verão”, garante o secretário.

A prefeitura também trabalha na recuperação de bueiros. Nas últimas semanas as equipes fizeram a restauração de dois pontos no Saboeiro e no Bairro do Colégio, além de outros pontos críticos que necessitavam do serviço emergencial. O Prefeito Zequinha Lima destacou a importância de continuar oferecendo os serviços essenciais para população.

“Não temos parado os serviços essenciais. Enfrentamos a maior alagação de Cruzeiro do Sul, mas, mesmo com essa situação estamos com nossas equipes nas ruas, tomando todos os cuidados em relação a doença, porque sabemos que esses serviços também são muito importantes. A recuperação de ruas não pode parar. Agora, outra preocupação nossa é com o pós enchente. Com a inundação, muitas ruas foram danificadas e vão requerer muita atenção da Secretaria de Obras, mas nós estamos preparados”, falou o prefeito Zequinha Lima.