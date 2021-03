Novo balanço mostra que mais de 13 mil acreanos já fizeram a declaração do IR 2021

A Receita Federal recebeu, até as 14 horas desta segunda-feira (8), 13.723 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021 no Acre. A expectativa é que 81.900 declarações sejam entregues até o fim do prazo.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1h e 5h. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

O endereço de e-mail e o número de celular informados na ficha de identificação poderão ser utilizados pela Receita Federal do Brasil para informar a existência de mensagens importantes em sua Caixa Postal. No entanto é bom ressaltar que a Receita Federal não envia e-mails solicitando o fornecimento de suas informações fiscais, bancárias e cadastrais, fora deste ambiente certificado.

É importante que o contribuinte atente para o prazo de entrega, pois estando obrigado à apresentação da declaração e não o fazendo no prazo previsto, estará sujeito a multa.