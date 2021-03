MPAC realiza conversa com mulheres abrigadas no Parque de Exposições

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), promoveu nesta segunda-feira (8) conversa com mulheres abrigadas no Parque de Exposições, em Rio Branco, em virtude das enchentes de igarapés e do Rio Acre.

A ação contou com a presença da vice-prefeita Marfisa Galvão, que deu apoio através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), Fundação Garibaldi Brasil e Casa Rosa Mulher.

A equipe do órgão auxiliar falou sobre os tipos de violência contra a mulher, o ciclo da violência doméstica e como procurar ajuda. Na ocasião, participantes relataram situações de relações abusivas e dificuldades para superar a dependência de seus parceiros.

Coordenadora administrativa do CAV, Otília Amorim, explicou o papel institucional do Ministério Público e se colocou à disposição delas. Além disso, foram distribuídos kits contendo informativos e produtos de higiene contra a Covid-19, provenientes da ação solidária “SOS Acre”.

Nayara Matos, moradora do bairro Habitasa, disse que a conversa serviu para dar força e abrir os olhos, visto que há diversos tipos de violência contra a mulher.

“Às vezes a gente não sabe, e está sofrendo. É um alerta para que a gente venha a denunciar, venha a sair desse ciclo de violência, porque temos empoderamento e temos oportunidade de sair disso. É uma coisa [a conversa] que levanta nossa autoestima”, disse.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC