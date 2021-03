Fiscalização em postos de combustível cresceu 34% no Acre em 2020

O mercado de combustíveis do Brasil, no ano de 2020, mostrou-se resiliente, mesmo levando-se em conta os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19.

A fiscalização do mercado de combustíveis e GLP enfrentou grandes desafios, em função da pandemia.

Houve queda significativa do quantitativo de denúncias recebidas pela Ouvidoria da Agênca Nacional do Petróleo (ANP) advindas da sociedade, as quais apresentaram redução de 47% em 2020, quando comparadas com 2019.

Apesar desse fato, o trabalho da fiscalização do abastecimento foi intenso, em grande parte realizados in loco, num mercado pulverizado composto por cerca de 123 mil agentes econômicos.

O resultado ao final do ano foi a realização de 15.106 ações de fiscalização e a lavratura de 2.434 autos de infração, 588 autos de interdição e 118 autos de apreensão de bens e produtos.

No Acre, segundo o balanço divulgado neste começo de março pela ANP, ao longo de 2020 foram realizadas 66 operações de fiscalização para avaliar quantidade e qualidade do combustível revendido nos postos.

Esse número é maior que o de 2019, quando o Acre recebeu 49 operações da ANP, mostrando crescimento de 34% em 2020. O balanço não informa por Estado o resultado das operações.