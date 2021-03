Edvaldo alerta Gladson para promessas com cadastro de reserva da PM

O deputado Edvaldo Magalhães parabenizou nesta terça-feira (9) os membros da comissão que acompanha, pela Aleac, a situação da Covid-19 no Acre. “Vocês foram ver de perto a situação”, disse.

Edvaldo tratou do tema do cadastro de reserva também, lembrando que foi o governador Gladson Cameli alimentou o sonho dos jovens e os chamaria a todos. “Ele assumiu um compromisso de campanha e não pode agora fazer beicinho porque alguém está fazendo cobrança”, disse o deputado do PC do B.

Ele lembrou que o governador esteve no acampamento dos candidatos na Aleac no ano passado e reafirmou o compromisso. Em seguida, os deputados estiveram com o autoridades jurídicas, onde ficou observado que há um TAC com Ministério Público que possibilita a convocação dos restantes do cadastro.