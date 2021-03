Corpo de Bombeiros do Acre não tem soldados, alerta deputado

O deputado Cadmiel Bonfim pediu nesta terça-feira (9) que convocação do restante do cadastro de reserva da Polícia Militar mesmo que seja para atuação no Corpo de Bombeiros. Segundo ele, a cúpula do CB acata a proposta e fará a incorporação dos convocados.

A Associação dos Praças do CB formalizou pedido ao governador Gladson Cameli para aproveitamento, nos quadros da corporação bombeira, dos remanescentes do cadastro.

“O quadro do CB não tem soldados no momento. Só graduados”, disse, alertando que a necessidade é urgente. Além disso, o efetivo do CB é cinco vezes menor que o previsto na lei. “Governador, ouça sua base. Pare de ouvir meia dúzia nem voto pediu”, disse.