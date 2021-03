Campanha SOS Acre recebe doação de R$ 400 mil da Fundação Banco do Brasil

A campanha SOS Acre, iniciativa do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e parceiros, recebeu uma doação no valor de 400 mil reais da Fundação Banco do Brasil. A quantia, que se soma a milhares de doações realizadas por outros apoiadores de todo o país, será destinada à população afetada pelas cheias dos rios no Acre.

O valor será dividido entre os 10 municípios em situação de calamidade no estado, totalizando 40 mil reais para cada um. Os recursos serão utilizados para aquisição de produtos de primeira necessidade, como alimentos, água potável, kits de limpeza e higiene pessoal, colchões, fraldas e kits de prevenção à Covid-19.

O presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Acre (Ampac), promotor de Justiça Mariano Jeorge de Sousa Melo, externou o sentimento de gratidão pela doação realizada e frisou que a campanha está de portas abertas para receber apoio não somente de pessoas físicas, mas também de outras entidades e empresas.

“Em nome de toda a sociedade acreana, especialmente das pessoas atingidas pela alagação e beneficiadas com as doações, queremos efusivamente agradecer a Fundação Banco do Brasil e conclamar outras entidades a nos ajudar nessa campanha de fraternidade e amor ao próximo”, ressaltou.

O gerente da equipe de Portfólio da Fundação BB, Rodrigo Octávio, falou sobre o que motivou a entidade a participar da campanha.

“Ficamos sensibilizados com a situação de várias comunidades no Acre que, além da pandemia, foram impactadas pelas chuvas. Felizmente, conseguimos, de forma ágil, destinar apoio para vários municípios. Isso nos enche de orgulho, pois fortalece nosso propósito de valorizar vidas para transformar realidades”, disse.

Sobre a campanha

A Campanha SOS Acre, criada para auxiliar as famílias afetadas pelas cheias dos rios no estado, é uma realização do MPAC, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) como parceiro, além do apoio de empresários, entidades representativas do Ministério Público, da magistratura, advocacia, artistas e a sociedade civil.

Até o momento, a campanha já arrecadou mais de R$ 1,2 milhão em doações para as famílias desabrigadas. Mais informações e transparência sobre a campanha podem ser obtidas através do site www.mpac.mp.br/sosacre.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC