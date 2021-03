Bares e academia podem reabrir mas venda de bebidas alcoólicas fica restrita

As academias de ginástica do Acre estão permitidas a reabrirem para atendimento a partir desta terça-feira (9). O funcionamento desses estabelecimentos voltou a ser liberado após mudanças nos decretos de restrições das atividades econômicas do estado em meio à pandemia do novo coronavírus.

O anúncio de mudança foi confirmado no início deste mês de março. Segundo o Decreto 8.148, além das academias, também estão permitidas a partir desta terça a reabertura dos clubes esportivos, de lazer, e similares; além de bares. Conforme anunciado pelo governo, agora a venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento fica agora restrita até às 20 horas.

Uma série de decretos mudou as medidas restritivas no Acre. A partir deste final de semana e feriados, só será permitido o funcionamento de farmácias, hospitais, postos de gasolina e funerárias. Restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares poderão funcionar exclusivamente com serviço de delivery, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres. “Qualquer outra atividade econômica ou social também estará proibida a partir deste fim de semana”, afirma o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Nesta fase de Bandeira Vermelha, de segunda a sexta, o Acre permite a abertura de quase todos os setores comerciais e sociais, mas com restrições e medidas sanitárias mais rígidas. O toque de restrição segue vigente das 22 às 5 horas.