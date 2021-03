TST abre processo seletivo para estagiários de nível médio e superior

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (8), as inscrições para formação de cadastro de reserva para estagiários de nível médio e nível superior do Tribunal Superior do Trabalho. Em razão da pandemia da covid-19, o processo seletivo deste ano será realizado, pela primeira vez, de forma virtual. Os estudantes interessados devem fazer as inscrições até 23 /3 no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Para participar do processo seletivo, os candidatos às vagas de nível médio devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

No caso das vagas de nível superior, podem concorrer candidatos regularmente matriculados em instituições públicas ou particulares. A seleção abrange 19 diferentes áreas: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Educação Física, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, História, Informática, Estatística, Museologia, Relações Internacionais e Secretariado Executivo.

Provas

Nos processos seletivos anteriores, as provas eram presenciais e realizadas em dia determinado. Em 2021, em razão da pandemia, os candidatos responderão às questões de forma virtual, no site do CIEE, após realizar a inscrição. A prova é composta de 20 questões para o nível médio e de 30 questões para o nível superior, distribuídas entre língua portuguesa, conhecimentos gerais e noções básicas de informática.

Depois da aprovação na prova objetiva, os jovens participarão de entrevista e avaliação de habilidades, conforme disponibilidade e conveniência do Tribunal, cabendo ao gestor de cada unidade do TST a aprovação final do candidato. Não há número de vagas pré-determinadas para cada curso, pois o processo seletivo é para formação de cadastro de reserva.

Bolsa-auxílio

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 540 (ensino médio) e R$ 800 (nível superior). A jornada de trabalho é de 20 horas semanais (quatro horas por dia), de segunda a sexta-feira. Quem for desempenhar as atividades de forma presencial também terá direito ao auxílio-transporte.

Requisitos

Além de estar regularmente matriculados, os jovens devem ter, no mínimo, 16 anos. Os universitários devem estar cursando o terceiro semestre do curso. Não serão aceitos cursos que tenham menos de seis semestres de duração.

O edital, que detalha todas as fases do processo seletivo, também está disponível no site do CIEE.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone do CIEE (3003-2433) ou pelo e-mail [email protected].