Comunidade isolada do Rio Macauã recebe auxílio da Campanha ‘SOS Acre’

Em Sena Madureira, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) vem priorizando as comunidades ribeirinhas na execução da Campanha ‘SOS Acre’. Isso porque, além de terem sido desabrigadas, são pessoas que perderam seus meios de sobrevivência com plantações e criações de animais perdidas.

O agricultor Ailton Monteiro, um dos que receberam a ajuda, conta que passou sete dias com a família morando num pequeno barco, depois que a casa foi invadida pelas águas. “No batelão não coube nossas coisas tudo, aí nós fomos pra casa do vizinho, eu, meus três filhos e a esposa. O jeito era mariscar, mas não era todo dia que dava certo”, diz.

Na sexta-feira, 12, os promotores Thalles Ferreira e Pauliane Mezabarba entregaram cestas básicas para mais de 70 famílias ao longo do Rio Macauã, numa ação em conjunto com a Prefeitura e que durou mais de 12 horas em razão da dificuldade de acesso e logística. Como as águas estão baixando, para conseguir chegar nas residências é preciso enfrentar muita lama.

“A situação ficou preocupante, nunca vi um volume de água assim. Agora, a situação está normalizando, só que a água matou o pasto quase todo. Agora é esperar e recuperar, só que ninguém sabe como vai ser ”, comenta Jerônimo de Paiva.

A Campanha SOS Acre foi lançada pelo MPAC no último dia 19 de fevereiro para auxiliar as famílias atingidas pela cheia dos rios num momento em que o Acre enfrenta surto de dengue, agravamento da pandemia da Covid-19 e conflitos migratórios, sendo essa uma crise sem precedentes na história do estado.

Até agora, foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhão, sendo que maior parte desse valor foi utilizada para aquisição de alimentos, água potável, itens de limpeza e higiene pessoal, colchões, fraldas e kits de prevenção ao coronavírus para 14. 250 pessoas, segundo o último boletim informativo da campanha.

Há, ainda, um saldo superior a R$ 435 mil e as doações continuam e podem ser feitas em dinheiro por transferência ou depósito bancário (Ag: 2359-0 / Conta Corrente: 14.300-6), ou (PIX: 63.589.899/0001-40). Em Rio Branco e no interior, o MPAC está recebendo alimentos, água potável, roupas e material de limpeza.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC