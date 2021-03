Previdência do Acre encerrou 2020 com déficit de mais de R$533 milhões         

A reforma da previdência do Estado do Acre foi publicada em 3 de dezembro de 2019, pouco mais de um ano de implementação.

Em 2020 o déficit previdenciário foi de R$ 533.593.616,90. Em janeiro de 2021 a folha de pagamento dos inativos e pensionistas, civis e militares foi de R$ 81.153.324,32. Já a receita naquele mesmo mês foi de R$ 29.292.288,31, o que resultou em déficit de R$ 51.861.036,01.

Segundo dados oficiais, de 2015 a 2019, a média de aposentadorias foi de 1.184. Em 2020 foram aposentados 406 servidores.

“O déficit continua elevado, mas com a redução de aposentados, haverá uma desaceleração gradual, no médio e longo prazo”, explicou Francisco de Assis, presidente do Acreprevidência.

Se multiplicado por 13, que é o número de mensalidades pagas com o 13o salário, pode-se projetar em R$ 650 milhões o déficit para 2021.