Brasil está em 40ª posição no ranking da vacina; sem Coronavac, estaria na 62ª

Do

Poder360

Levantamento divulgado neste sábado (6.mar.2020) por Thomas Conti, professor do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) e do IDP-SP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) mostra que, na comparação com outros países do mundo, o Brasil fica na 40ª posição na rapidez da vacinação.

O professor, que integra o grupo de pesquisadores da Rede Análise Covid-19, fez o cálculo de doses aplicadas da vacina em relação ao tamanho da população. Até 5ª feira (4.mar.2021), haviam sido aplicadas 4,6 doses a cada 100 habitantes no Brasil. Se não tivéssemos a Coronavac, seriam 0,9 doses a cada 100 habitantes, o que colocaria o Brasil na 62ª posição do ranking.

Continue lendo