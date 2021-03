Da

FIEB

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) iniciou uma campanha para mobilizar o empresariado baiano e arrecadar doações para o Acre. Além da pandemia do coronavírus, o estado enfrenta uma situação dramática com as enchentes, que desabrigaram milhares de famílias, e com um surto de dengue.

A ação solidária teve início após um pedido daquela federação das indústrias. “Não podemos fechar os olhos para a grave situação do Acre. Milhares de famílias estão desabrigadas e precisam das doações com urgência”, afirma o presidente da FIEB, Ricardo Alban.

Entre os itens de maior necessidade estão produtos de limpeza, mantimentos e água. Os empresários baianos que desejarem apoiar a iniciativa devem entrar em contato com a Gerência de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da FIEB ([email protected] / 71 3343-1419) para articular a entrega da doação.

A FIEB está buscando o apoio logístico das Forças Armadas para levar o material arrecadado aos necessitados, o mais breve possível.