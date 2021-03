Estado entrega doações para municípios atingidos pelas enchentes

O governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-dama Ana Paula Cameli e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), já iniciou a distribuição das doações para os municípios atingidos pelas enchentes.

Uma rede de solidariedade se formou para ajudar o Acre neste momento em que o estado sofre com as enchentes dos rios. Empresas privadas, órgãos públicos e sociedade civil têm se engajado nas doações.

“Cada doação faz uma enorme diferença para as famílias atingidas pela cheias dos rios e igarapés no Acre. A SEASDHM tem feito o mapeamento das pessoas para as entregas de cestas básicas, colchões, kits de higiene e limpeza, roupas e calçados”, pontuou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

O Vale do Juruá recebeu 750 cestas básicas, 500 de limpeza e 100 colchões que serão entregues para as famílias mais atingidas pela enchente. Em Rio Branco a secretaria entregou cestas básicas aos comerciantes do bairro Seis de Agosto, um dos mais atingidos pela cheia do Rio Acre.

“Trabalho com roupas e calçados, perdi praticamente tudo. A água foi muito rápida e invadiu tudo”, relatou o comerciante Francisco Silva Araújo, de 58 anos.

Os comerciantes da Economia Solidário também foram beneficiados com 99 cestas básicas, para as famílias que moram nas áreas alagadiças de Rio Branco. O município de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, recebeu cestas básicas, colchões e kits de limpeza que serão distribuídos nos abrigos.

Doações

O Grupo Petrópolis e Cachaça Cabaré doou 350 fardos de água mineral, totalizando vinte mil litros de água que serão distribuídos para as famílias acreanas. A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) doou colchões, kits de limpeza e 50 caixas de leite, completando 600 unidades.