Estado e prefeitura realizam  diagnóstico detalhado do perfil migratório em Assis Brasil       

Equipes das áreas social e de direitos humanos do Governo do Estado e da Prefeitura de Assis Brasil realiam treinamento para ajudar no levantamento dos dados dos imigrantes. O diagnóstico irá dizer o número correto de mulheres grávidas, crianças, pessoas especiais, além da nacionalidade de cada um e de qual Estado brasileiro vieram, além do interesse em retornar a sua terra natal.

O objetivo é a criação de um relatório geral detalhado sobre os imigrantes, que servirá para ajudar o município a angariar recursos e ajudas junto às instituições e aos órgãos federais.

Para hoje (5/3) está prevista a realização de ações em saúde exclusivas para os imigrantes, no Posto de Saúde Terezinha Batista dos Santos, em Assis Brasil. Os imigrantes contam com atendimento médico clínico geral e pediatra, além de exames laboratoriais e teste rápido de Covid-19. Receberão também orientações sobre os protocolos contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e outros.