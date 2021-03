Coronel da PM do Acre sai da UTI Covid e faz selfie com trabalhadores do Into para agradecer

“Está sendo uma guerra e posso dizer com toda certeza que a Secretaria de Saúde do nosso Estado dispõe de servidores extremamente comprometidos, abnegados pelo trabalho e o fazem com paixão, em seus semblantes pude observar a felicidade quando os pacientes melhoram e em algumas vezes a decepção em não poder ir além do que a natureza humana os permite, mas mesmo assim não lhes falta uma palavra de carinho, de força, de conforto e consolo”, disse ao render homenagens aos trabalhadores da linha de frente do combate à Covid-19.

Cesar é diretor do Instituto Socioeducativo do Acre.