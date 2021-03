Acisa recebe 118 cestas básicas do Cafezar para doar às famílias desabrigadas

Da

Associação Comercial do Acre

A campanha solidária da Associação Comercial (Acisa) em prol das famílias que tiveram suas casas atingidas pela cheia dos igarapés e do rio Acre, recebeu 118 cestas básicas da Associação Recreativa e Cultural Cafezar. A ação já conseguiu doações de roupas, calçados, água mineral, colchões, entre outros.

De acordo com o presidente da Acisa, Marcello Moura, as doações serão repassadas às famílias vítimas das enchentes. “Nossa campanha solidária tem recebido o apoio de muitas empresas e pessoas. Hoje, os amigos do Cafezar trouxeram essas 118 cestas básicas que serão doadas às famílias. Gesto de solidariedade e de quem sabe a necessidade do próximo”, afirmou.

O presidente do Cafezar, Ronan Zanforlin, que também é diretor da Acisa, destacou a mobilização feita pelos sócios para ajudar as famílias necessitadas. “Fizemos um apelo e nossos sócios responderam rapidamente. Daqui a pouco essas famílias começam a retornar para suas casas e toda ajuda é importante”, disse.

A diretora de Responsabilidade Social da Acisa, Beatriz Haddad, agradeceu a doação, lembrando que a campanha da Acisa tem mobilizado empresários e a sociedade em prol de famílias necessitadas. A ideia, segundo ela, é entregar as doações já na próxima semana.

Também participaram da entrega das doações o secretário executivo, Marcel Viana e o diretor jurídico, Roberto Duarte, além de membros da Acisa