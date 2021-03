Senadores lamentam morte de assessores de Petecão         

Vários parlamentares se solidarizaram, durante a sessão plenária desta quinta-feira (4), com o senador Sérgio Petecão e os familiares dos dois assessores de Petecão que morrerem esta semana por causa da covid-19.

“Sérgio Petecão deu um depoimento muito emocionante [sobre os dois assessores que faleceram]. Nós todos estamos preocupados. Não temos clareza sobre o número de servidores que estão com covid-19. Estive todos esses dias aí [no Senado]; agora estou quieta em casa. Mas precisamos ter esses números para tomar as atitudes corretas em relação ao distanciamento”, afirmou a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) ao se solidarizar com Petecão.

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) ressaltou a proximidade que Petecão tinha com esses funcionários.

“Mando um abraço, conforto, apoio e solidariedade à família desses funcionários, e também ao senador Sérgio Petecão, que, certamente, neste momento, está sofrendo muito”, disse.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, lamentou o falecimento dos dois assessores e ressaltou o aumento no número de mortes provocadas pela pandemia.

“Eu gostaria, pela Presidência do Senado, pela Mesa, pelo Senado, de manifestar os nossos sentimentos às famílias dos assessores que faleceram e também ao nosso querido e estimado colega Sérgio Petecão. Fica esse registro de sentimentos e de pesar da Presidência do Senado”.

O senador Paulo Rocha lamentou os casos de covid-19 entre os colegas e os funcionários da Casa, mas também frisou a responsabilidade dos parlamentares com a continuidade dos trabalhos legislativos para ajudar a população a enfrentar as dificuldades decorrentes da pandemia.

“Realmente estamos numa situação muito difícil. A realidade social, econômica e sanitária do Brasil nos exige essa responsabilidade, inclusive correndo riscos. Mas, ao mesmo tempo, temos de ter esses cuidados”, ponderou.

Paulo Paim (PT-RS) foi outro senador que destacou a preocupação com o aumento dos casos de infecções e mortes provocados pela covid-19.

“O Brasil está sangrando. As pessoas choram. Contêineres são alugados para que serem colocados próximos dos hospitais. Isso é uma realidade nacional”, lamentou.

Os parlamentares também lamentaram o elevado número de infecções detectadas entre servidores e congressistas na última semana, após atividades presenciais. Estão com covid-19 os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Lasier Martins (Podemos-RS) e Major Olimpio (PSL-SP), que está internado.

No Twitter, Sérgio Petecão fez a seguinte manifestação: “Hoje estou sofrendo muito, perdi dois irmãos, o Beto e o Doca. Espero que ninguém passe pelo que estou passando neste momento. Deus tenha misericórdia do Acre. Só o Senhor pode nos ajudar”.

Soraya Thronicke solicitou informações sobre o número de servidores do Senado (incluindo os terceirizados), lotados em Brasília e nos estados, que tenham contraído a covid-19. Na TV Senado, houve a perda de um cinegrafista: Carlos Alberto Pereira, no ano passado. Dois senadores também foram vítimas da doença: Arolde de Oliveira e José Maranhão.

“A informação solicitada será requisitada junto à Diretoria-Geral e encaminhada à Vossa Excelência”, declarou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ao responder à senadora.

Soraya também fez um apelo para que os trabalhadores que têm a opção do trabalho remoto exerçam essa alternativa para evitar a disseminação da doença.

“Que a gente deixe as ruas para aqueles que precisam trabalhar fora e para aqueles que trabalham para nos suprir e nos atender nos serviços essenciais. É o momento de o Brasil se unir, de estarmos todos atentos. A responsabilidade é nossa. Que coloquemos toda a nossa atenção na vacinação, porque a vacinação é o antídoto tanto para a doença quanto para o momento econômico que vivemos”, afirmou.

Fonte: Agência Senado