Gladson Cameli adia medidas restritivas do final de semana para o próximo dia 13

Foi adiada para o próximo dia 13 de março, a vigência das medidas restritivas aplicáveis durante os finais de semana e feriados, previstas no decreto de N° 8.147, publicado no dia 28 de fevereiro de 2021.

A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira, 4, pelo decreto Nº 8.231, e leva em consideração o feriado de 8 de março, na próxima segunda-feira.

Nas especificações que justificam o adiamento, o governo considera que a aplicação imediata das medidas restritivas pode causar aglomerações nos estabelecimentos do ramo alimentício e postos de combustíveis, em razão do final de semana prolongado, podendo ser a medida mais efetiva, a partir do próximo final de semana.

Mesmo com o adiantamento das medidas, as atividades comerciais de modo geral devem continuar obedecendo os protocolos sanitários de vigilância em saúde e a capacidade de atendimento da fase vermelha, que é de 20%. Exclusivamente neste final de semana, as atividades poderão funcionar nos horários pré-estabelecidos pela Resolução N° 18 para os dias úteis da semana.

Confira o decreto: Decreto Nº 8.231