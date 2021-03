FAB reativa 7o Comando Aéreo e amplia presença no  Acre         

A cerimônia militar de reativação do 7o Comando Aéreo Amazônico ocorreu neste começo de março na Base Aérea de Manaus (BAMN), que também teve suas atividades retomadas no fim do mês de fevereiro. As modificações fazem parte da Diretriz do Aprimoramento da Reestruturação do Comando da Aeronáutica (Comaer).

Os objetivos são separar as atividades administrativas das operacionais, elevar o nível de prontidão operacional e a capacidade de dissuasão, além de restabelecer a representatividade regional da Força Aérea na região Norte.

O então Comandante da Ala 8, em Manaus, Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão, deixou a função para assumir como Comandante do 7o Comar. O ato foi presidido pelo Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Major-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso, que destacou a importância da reativação da Unidade militar.

O novo Comandante do 7o Comar, Brigadeiro do Ar Magarão, salienta que a reativação faz com que a Força Aérea esteja presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, contribuindo de forma decisiva para a integração e o desenvolvimento da região, diante de suas dificuldades de logística e de infraestrutura.