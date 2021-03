Wagner Felipe critica desinformação do governo em relação às igrejas no lockdown: fecham ou não?       

O deputado Wagner Felipe disse nesta quarta-feira (3) que o mundo passa por momentos difíceis. “Ainda estamos atravessando momentos difíceis e nossa palavra é de solidariedade. Cada vez mais notícia de pessoas internadas, pessoas que estão precisando de ajuda”, disse o parlamentar.

Ele disse que está pedindo mais informações sobre as organizações religiosas no lockdown. Há desinformação no governo, o que confunde a todos.

“A minha questão é ter ou não, mas informação correta. A gente comunica para obedecer o decreto e depois vem outra informação do próprio governo que pode abrir…”, criticou.

“Entendo que se há decreto, ordem para que as igrejas estejam fechadas a grande maioria irá acatar”, disse, pedindo esclarecimentos sobre o tema.

Felipe se solidarizou com a família do colega, o deputado José Bestene, cuja irmã faleceu recentemente.

