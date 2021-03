Unânimes, vereadores derrubam veto de Bocalom e garantem condições a PNE em escolas

Nesta terça-feira (2), os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, votaram pela derrubada do veto parcial do prefeito Tião Bocalom, ao artigo 6º do Projeto de lei nº 41/2020,de autoria do ex-vereador Mamed Dankar (Pros) que obriga o município a garantir condições para a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais nas escolas públicas.

A matéria teve como relator o vereador Rutênio Sá (PP), alegando ser totalmente inconstitucional o dever de não prover o aluno, pois conforme a Lei Orgânica Municipal em seu art. 129, é obrigação do município avaliar, identificar e prover o que for necessário às crianças deficientes, do aparelho auditivo a órtese e prótese, a fim de garantir a sua independência e a devida inclusão.