COSTUMO sempre colocar em evidência políticos que marcaram as suas passagens pelos mandatos com honra. Um nome que marcou a história política do Acre foi o ex-senador Jorge Kalume.

Podia-se não concordar com a sua defesa e salamaleques aos governos militares, mas este era um contexto do momento, e era o lado que escolheu. Mas o que pontua a sua trajetória foi ser um administrador de mãos limpas, austero com os gastos quando esteve à frente do Executivo.

No convívio, Kalume era um bonachão, mas se fechava quando era para dar entrevistas, raramente falava aos jornalistas. Estive entre os poucos que quebrou esta barreira. Quando prefeito de Rio Branco, para fazer a doação de um milheiro de tijolos para uma entidade, antes mandava um pedido de autorização aos vereadores. Foi duro no combate aos seus opositores, mas tinha o mesmo tratamento por parte da oposição.

Não concordava com suas ideias centrais sobre a política, fui um dos seus ferozes críticos muitas vezes, mas isso não me permite deixar de reconhecer ser um político honrado. A oposição lhe atacava sob a acusação de ser truculento, de perseguir os que não rezavam pela sua cartilha ideológica, mas não conheço um ataque feito por malversação dos recursos públicos. Por isso, é que faço hoje este registro, num tempo de tantos escândalos.

NÃO VIREI JACARÉ

LOUVADO, seja Deus! Tomei ontem a primeira dose da vacina Oxford, me sinto um privilegiado em meio a tantas mortes pelo Covid. Aos parvos da ciência: não virei jacaré.

SENTIMENTO ZERO

1020 mortos, 58 mil casos de contaminação pelo Covid, mais 174 casos confirmados ontem, e os negacionistas da ciência continuam se opondo a medidas de preservação da vida. Ninguém leva um centavo furado quando morre.

TUDO MUITO LAMENTÁVEL

É TUDO muito lamentável, e pode ficar pior, afinal, quem deveria puxar o combate contra a pandemia, como o governo federal, nunca levou esta questão a sério.

PENA QUE NÃO OCORRA NO BRASIL

QUANDO SE VÊ um presidente dos EUA, como o Biden, colocando como principal prioridade do seu governo a vacinação em massa, é de se lamentar que o governo federal não tenha este mesmo sentimento pela vida.

DISCUSSÃO IDIOTA

A DISCUSSÃO mais idiota que se vê nesta pandemia é quando se critica o negacionismo do presidente Bolsonaro, surgir a tolice que ser contra é coisa de comunista e petista. Como se banaliza tanto a vida?

NO SEU DEVIDO LUGAR

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) apenas assinou a PEC que restabelece o auxílio emergencial, a ideia não é da sua autoria. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar.

DISCUSSÃO ECONÔMICA

A MEDIDA passou por uma discussão com os presidentes da Câmara, do Senado, pela equipe econômica, e o Bolsonaro decidiu. A decisão não tem um único pai.

NÃO TENHO PROBLEMA

TENHO FEITO várias críticas ao começo bagunçado da gestão do prefeito Tião Bocalom, mas não tenho problema algum em registrar os acertos; como o dele, participar do consórcio de prefeitos, para a compra de vacinas.

NADA MAIS IMPORTANTE

NADA É MAIS IMPORTANTE neste momento de explosão do Covid, que a imunização da população contra o vírus.

NÃO DEVERIAM SE VACINAR

OS QUE SÃO CONTRA a vacina, contra o uso de máscaras, contra as medidas protetivas para combater o Covid, não deveriam se vacinar. É tudo muito simples, muito simples.

NÃO HÁ NEM CLIMA

O SENADOR Petecão (PSD), o governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha, estão cobertos de razão em desativar a disputa de 2022, não há clima político para a discussão com tantas mortes e falta de vacina.

DEBATE PARA 2022

A DISCUSSÃO sobre candidaturas ao Governo e Senado só tende a ser ativada a partir de março de 2022, quando a vacinação deverá diminuir o impacto da pandemia.

MUITO PREMATURO

TUDO O QUE SE FALAR agora sobre qual será o cenário da disputa do Governo e Senado no grupo que elegeu o Gladson Cameli; é prematuro, tem de se saber primeiro quais serão as chapas, se haverá unidade ou não.

FLUINDO SEM PROBLEMAS

A VACINAÇÃO fluiu ontem sem problemas nos postos de atendimento da PMRB. Tudo bem organizado e célere.

VONTADE DE NÃO ABRIR

TENHO EVITADO ir ao facebook, pois, quando se abre a página se depara com um verdadeiro obituário de amigos, conhecidos, e outros, uma ciranda de mortes.

APOSTA TEMERÁRIA

VÃO APOSTANDO que o Jorge Viana (PT) é carta fora do baralho para o Senado, no próximo ano, vão apostando. O JV é um nome com votos fora dos muros petistas.

PERDEU PORQUE DIVIDIU

O JORGE só não se reelegeu pela empáfia do PT em lançar dois nomes ao Senado, cada eleição é uma eleição. Não meçam nunca uma nova eleição pela eleição anterior.

PONTO A FAVOR

O NOVO líder do governo, Pedro Longo (PV), tem um ponto ao seu favor: não é extremista, mas do diálogo. Isso é importante para quem vai falar pelo governo.

PARA QUEM TEM MUITO

250 reais pode ser pouco para quem tem muito, por isso, não me coloco entre os críticos do valor do benefício.

NOMES QUE SE DESTACAM

EMERSON JARUDE (MDB), Michele Melo (PSB), Lene Petecão (PSD), são nomes que começam a se destacar nesta nova composição da Câmara Municipal da capital.

NÃO É PARA SE CALAR

QUANDO alguém ganha um mandato popular, não é para se calar, para ficar balançando a cabeça com amém e sim senhor, mas para cobrar ação de quem está no poder.

NÃO MENTIU

QUANDO DISPAROU contra o fato de defender praticamente só a gestão do Gladson, como líder do governo na Assembleia, o deputado Gerlen Diniz (PP) não mentiu. Não há unidade na base governista na tribuna.

UM FATO A SE REGISTRAR

MAS também há de se registrar que a oposição tem na ALEAC uma bancada qualificada como Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o Jenilson Lopes (PSB), carne de pescoço para qualquer líder de governo.

ESPAÇO SE CONQUISTA

E, se a oposição teve um espaço generoso na imprensa foi pelo fato de ter levantado na ALEAC, temas polêmicos e relevantes, e que diziam respeito ao interesse popular.

ALAN RICK

PENSAMENTOS positivos para que se recupere da Covid.

MUITO FORTES

Deputados que devem disputar a reeleição como muito competitivos, pela região do Juruá: Jonas Lima (PT), Luiz Gonzaga (PSDB), Nicolau Junior (PP) e Antonia Sales (MDB). Os quatro, com bases eleitorais muito sólidas.

NÃO FICOU OMISSA

A DEPUTADA FEDERAL Perpétua Almeida (PCdoB), registre-se, não ficou omissa nesta pandemia.

ATO DE GRANDEZA

O ex-senador Jorge Viana (PT) e o Gladson Cameli são adversários políticos duros, por isso, foi um ato de grandeza do JV, a nota emitida pela saúde do governador, contaminado pelo Covid. Este não é momento de política.

FRASE MARCANTE

“Não fales agressivamente, ainda que tal se pareça necessário, pois a violência tem sempre argumentos traiçoeiros”. Paiva Dantas.