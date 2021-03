“A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti”. A citação é de John Donne, poeta inglês do século XVII. É famosa porque é mencionada em um romance do escritor americano Ernest Hemingway, autor de “O velho e o mar”, “Adeus às armas”, “Por quem os sinos dobram”… (lembram?!).

O que significa os sinos dobrarem? Quando alguém morria as igrejas católicas tocavam seus sinos no alto das torres. Dava uma volta completa sobre o eixo com batidas. Dobrar um sino era um sinal de morte.

Ao ver os filhos receberem a notícia da morte da mãe enquanto sepultavam o pai entre tantos casos fatais de Covid-19 me perguntei: Por que os sinos não dobram mais, paramos de morrer?

No silêncio eles dobram por nós mesmos, nos nossos corações, que estamos perdendo vidas para o coronavírus. Quando uma pessoa morre, parte de nossa humanidade, da nossa história e memória morrem também.

Talvez o nosso piedoso bispo Dom Joaquim Pertiñez Fernandes devesse mandar os sinos da Catedral dobrarem anunciando a morte das pessoas como antigamente. (No Acre são mais de mil, no Brasil mais de 255 mil).

Quem sabe o som dos sinos dobrando ecoasse nos corações nos lembrando que a morte de um é a morte de todos. Que a dor de um é a do de todos. Por quem os sinos dobram? Por nós os sinos dobram, não respeitamos nada, nem a vida, muito menos a morte.

“Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida”. (Sêneca)

Maior, mas não vacinado

O deputado federal Leo de Brito (PT) criticou e denunciou as aglomerações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. Não se sabe o volume de pessoas ainda contaminadas em sua aparição no Acre. A culpa é do Jair? Não, mas de quem participa sem o menor cuidado e proteção. Como diz o ditado: “Todo mundo é (de) maior e vacinado”. Ops! Vacinado, não!

É simples

Uma médica explicava ontem que pessoas contaminadas estão despreocupadamente espalhando o novo coronavírus na cidade. Segundo ela, uma senhora veio de Manaus, teve todos os sintomas da Covid-19, mas saiu visitando amigos e parentes. Condutora da morte de muitos.

Para cada um…

Deu no JN ontem que, segundo a ciência, uma pessoa no Brasil está contaminando outras 113 em média. Quando isso vai parar? Só Deus sabe. Como disse o vice-presidente, o general Mourão, “o povo brasileiro não é afeito à disciplina como os orientais”. Há mais de um ano em Wuhan, na China, onde surgiu o vírus, não morre uma pessoa se quer.

Não pode tomar

Uma pessoa com sintomas do coronavírus não pode, sob hipótese alguma, tomar a vacina. De acordo com um médico do Into, algumas pessoas idosas tomaram a vacina estando doentes, o que levou à explosão de mortes.

. Não há mais leitos disponíveis, muito menos UTIs; os casos estão evoluindo e o governador está de quarentena porque testou positivo para a Covid-19.

. Mesmo assim, Gladson Cameli continua trabalhando de sua casa.

. Mais vacinas devem chegar ainda esta semana.

. O secretário municipal de Saúde, Frank Lima, ao que parece, acertou o passo; se saindo muito bem nas explicações à população.

. A prefeitura precisa melhorar a sua comunicação dando publicidade aos atos do prefeito e as informações decorrentes do interesse público.

. Bem que o MP poderia cobrar melhor divulgação da prefeitura.

. Me disse um eleitor do presidente ontem:

. “Eu pensava que o Bolsonaro iria enquadrar esses ministros do STF, os políticos sujos do Centrão, botar corrupto na cadeia…mas a vida dele agora é só se desculpar ou colocar a culpa em alguém pelas mazelas do país”

. Disse mais:

. “Ainda me aparece o filho, senador Flávio, comprando mansão em Brasília; pode ser até legal, legítimo, mas o momento não é bom”.

. Como diz a Maria Rosa (anda sumida), “eu não quero nem saber quem pintou o céu de anil”.

. Foi buscar longe, a Maria Rosa!

. Jorge Viana deu uma dentro em suas declarações.

. Bom dia!