PL de Edvaldo Magalhães integra cadastro de reserva da PM no Corpo de Bombeiros       

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (3) que a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar é um debate antigo ao que integrou-se como parte da construção política -e não deseja a paternidade do projeto.

Como nem todos foram chamados, Magalhães apresentou projeto de lei para cumprimento integral da promessa feita pelo governador Gladson Cameli de convocar a todos.

“A proposta não é nova. Sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite contratar vagas que não tenham sido preenchidas e por isso é reposição”, disse. Existem vagas no Corpo de Bombeiros e se não forem preenchidas há risco de fechamento de quartéis.

Convocar via bombeiros é legal, pois o estatuto é o mesmo, e atenderia os remanescentes do cadastro de reserva com segurança jurídica para o governo e as corporações.

Haverá audiência pública na Comissão de Serviço Público sobre o tema.