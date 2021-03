Liberado R$1,14 milhão para 4 centros de referência contra Covid-19 no Acre       

Centros Comunitários de Referência e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 – instituídos pelo Ministério da Saúde (MS) – devem receber recursos para custeio. Para o Acre, por exemplo, quatro municípios terão desses centros –Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Porto Walter e Sena Madureira –e, no total, receberão mais de R$1,14 milhão para implementação do projeto.

O Ministério da Saúde instituiu as duas modalidades de posto de atendimento, estrategicamente, para receber pessoas com suspeitas ou já contaminadas pelo vírus, como alternativa de estruturas físicas e de equipes de saúde mais próximas da população nos Municípios.

Dados obtidos pela Confederação Nacional de Municípios indicam que foram implantados 2.373 Centros de enfrentamento à Covid-19, com a adesão de mais de dois mil municípios. Agora, um nova portaria libera R$ 449,2 milhões para o custeio das despesas desses centros em todo o País, referentes às competências de janeiro a março.

A implementação dos centros exigiu dos Municípios a contratação ou a disponibilização de recursos humanos; a aquisição e alocação de equipamentos e mobiliários; de insumos e materiais; e por fim, a implantação e a manutenção desses novos serviços ofertados à população.