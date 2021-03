Greenpeace levou 1,5 tonelada de água e kits de limpeza para aldeias alagadas  

Cerca de 1,5 tonelada de alimentos, água e materiais de limpeza e higiene foram entregues na última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, aos povos indígenas do Acre pela organização ambientalista Greenpeace. Os indígenas enfrentam neste momento a pandemia pelo coronavírus, enchentes e surtos de dengue.

Diante da situação de calamidade vivida no estado, o Projeto Asas Da Emergência se uniu a parceiros como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Projeto Entrega, Idesam, Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônia e Água Crim para levar as doações e ajudar a aliviar o sofrimento de diversas comunidades indígenas atingidas pela Covid-19 e pelas enchentes.

Além da pandemia e da falta de água potável, neste momento, povos indígenas do Acre estão com a alimentação comprometida por conta da destruição de plantações de subsistência – como roçados de mandioca e banana, sistemas agroflorestais e criação de animais. Povos como Madija, Jaminawa, Shanenawa e Huni Kuĩ ficaram com aldeias completamente submersas.