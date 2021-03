OCA realizou mais de 12,4 mil atendimento remotos em fevereiro

pós determinação, no âmbito da execução do Pacto Acre Sem Covid, instituído pelo decreto nº 6.206, que colocou todas as regionais do Acre no nível de risco de Bandeira Vermelha, a Central de Atendimentos Administrativos (OCA) suspendeu o atendimento presencial, mas ampliou a capacidade de atendimento realizado pelas centrais telefônicas. Mesmo com a suspensão, foram 12.474 atendimentos realizados, desde o último dia 3, nas três unidades do estado, Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul.

“Assim que houve a publicação do decreto com a regressão de faixa, trazendo a proibição de atendimentos presenciais, tratamos de ampliar a capacidade da central telefônica de Rio Branco, que passou de quatro linhas para dez, e implantamos centrais telefônicas em Xapuri e Cruzeiro do Sul. A maior preocupação foi não deixar o cidadão desassistido de informações e minimizar os impactos da suspensão dos serviços em virtude da pandemia”, relata Francisca Brito, diretora da Central.

Além dos atendimentos pelas centrais telefônicas, as Divisões da OCA mantiveram a entrega de documentos que já haviam sido solicitados antes da suspensão dos atendimentos presenciais. De forma agendada, muitos cidadãos receberam documentos como carteiras de identidade, carteiras de habilitação e certificados escolares.

“Todos os esforços estão sendo feitos para que o cidadão não tenha prejuízo com a suspensão dos serviços. Estamos vivendo um momento delicado com a pandemia, em que todos precisam colaborar, respeitando as orientações para preservar a saúde das pessoas e evitar colapso nos hospitais”, enfatiza Ricardo Brandão, secretário de Planejamento e Gestão.