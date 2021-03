Neném anuncia Frente Parlamentar contra Fechamento de Agência Bancárias

O deputado Neném Almeida saudou o ingresso dos candidatos do cadastro de reserva da Polícia Militar, afirmando que a unidade do grupo foi de suma importância.

Ocorre, diz Neném, que nem todos foram convocados. Ele pediu ao governo que faça a convocação do restante dos candidatos e proceda com o chamamento do pessoal do Idaf e dos concursados da Polícia Civil.

“Esse pessoal está desesperado”, disse.

Ele citou a criação da Frente Parlamentar Contra Fechamento das Agências Bancárias do Banco do Brasil no Acre.

