Fundhacre oferece fisioterapia para melhora clínica de pacientes

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), sediada em Rio Branco, busca prestar assistência médico-hospitalar em todos os níveis de atenção à saúde. Com esse objetivo, os serviços assistenciais em cuidados e intervenções fisioterapêuticas contribuem para a melhora clínica dos pacientes.

“O serviço de fisioterapia é importante, pois diminui o tempo de permanência nos leitos clínicos. Além disso, as atividades de reabilitação no núcleo hospitalar da Fundhacre são contínuas, com intervenções do serviço de homecare, que é o programa de atendimento domiciliar, direcionado aos pacientes que apresentam dificuldade de locomoção”, explica o presidente da Fundação, Argemiro Santos.

Na Fundhacre, desde o início da pandemia, em março de 2020 até janeiro de 2021, a fisioterapia contabilizou 17.418 atendimentos no núcleo hospitalar. Além da melhora física, a fisioterapia aplicada aos cuidados dos pacientes internados melhora a condição psicológica dos hospitalizados. E a equipe multidisciplinar da instituição ajuda no retorno mais breve às atividades física, diminuindo os inconvenientes no processo de recuperação da pessoa internada.

O paciente José Messias foi operado após uma crise no pâncreas, quando também teve retirados nódulos do fígado, e depois de ter uma melhora clínica após a cirurgia no abdômen, ele foi transferido para a enfermaria.

Antes, o paciente esteve na UTI e desde que saiu de lá é acompanhado pelos fisioterapeutas da Fundhacre, que têm realizado atividades de reabilitação funcional com o paciente, que teve complicação respiratória após o procedimento cirúrgico.

“O trabalho do fisioterapeuta é muito importante, e sei que o exercício físico é essencial para nossa saúde. Agradeço muito pela atenção do fisioterapeuta Bruno Leno”, disse José Messias.

“A fisioterapia é uma profissão nova, só foi regulamentada depois de 1969. Essa ciência da saúde é aplicada à prevenção, tratamento e recuperação dos sistemas do corpo e continua evoluindo, para promover a reabilitação dos pacientes” , relata o fisioterapeuta e preceptor educacional Carlos Alves.