Daniel Zen quer PL do Executivo para regularizar bolsa aos professores  de escola de tempo integral     

O deputado Daniel Zen fez um relato sobre as mortes registadas nesta segunda-feira (2) por Covid-19 no Acre e criticou a postura do governo federal que deixa os Estados à própria sorte no enfrentamento ao vírus.

Zen lembrou o árduo trabalho dos professores nesta pandemia com o ensino remoto, algo financeiramente custoso para eles. Alguns vão entregar as apostilas usando seu próprio veículo. “Passou-se a trabalhar muito mais, com custos de energia, internet, impressão e combustível adicional”, disse, comparando os bônus conquistados pelo pessoal da segurança pública com o pouco que foi dado aos professores.

Ele ressaltou que há dinheiro para ajudar mais os professores. Ele apresentou indicação para que o Poder Executivo reencaminhe projeto de lei para alteração da lei das escolas integrais, cuja bolsa dedicada aos professores foi cortada. O que Zen pretende é mudar a lei para assegurar a bolsa, que é de cerca de R$800.

O deputado disse que o fechamento do comércio aos fins de semana não resolve nada porque “o vírus não infecta só nos feriados não”. “Abrir tudo e fechar nos fins de semana não adianta”. O governo não tem porquê ter medo de perder popularidade, segundo Zen.

Ele pediu a convocação dos 175 candidatos restantes do cadastro de reserva da Polícia Militar.