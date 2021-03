Após período crítico, rios vazam e drama agora são as doenças pós-alagação

Após o período crítico de enchentes no Acre, os principais rios entraram em vazante, com a diminuição do nível das águas. 2 pessoas morreram em decorrência das cheias

Coordenador da Defesa Civil, Coronel Eudemir Bezerra, fala sobre a situação no estado.

O Acre registra mais de 127 mil atingidos, com 27 mil desalojados e 4.100 desabrigados. As principais cidades afetas são Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e a capital, Rio Branco.

Outra preocupação é com as doenças que as águas contaminadas podem trazer para a população.

O tenente Santiago, do Corpo de Bombeiros do Acre, chama atenção para o risco de algumas doenças após as inundações dos rios.

O nível dos rios do Acre continua a ser monitorado a cada 3h pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.