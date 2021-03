Antônia Sales relata drama da saúde em municípios do Vale do Juruá

A deputada Antônia Sales relatou a história de uma mulher em Porto Walter que foi ao hospital e não encontrou médico. Os plantonistas chamaram o Samu de Cruzeiro do Sul e a ela foi receita dipirona.

No outro dia, ela voltou à unidade e foi atendida por um médico, que recomendou voltar para casa.

No 3o dia, ela foi ao hospital novamente e acabou falecendo antes de chegar um auxílio mais adequado.

“Essa mãe de família que deixou um filho órgão por falta de responsabilidade. Há vinte dias as pessoas, os vereadores, estavam me pedindo médico”, relatou a deputada.

Ela lembrou que a cidade teria de ter 12 médicos, levando em conta a proporção estabelecida pela Organização Médica de Saúde -e citou que os médicos da região do Juruá estão muito exaustos.

Ela se solidarizou com o governador Gladson Cameli e disse que neste momento quem tem de encarar de frente a situação é o secretário de Saúde ao alertar para manutenção de oxigênio nas unidades de saúde.

A falta de médicos tem feito com que as pessoas tenham de ser levadas para Cruzeiro do Sul. Além da Covid-19, outras doenças estão matando naquela região.