Procuradora-geral visita áreas alagadas e entrega doações em Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 27, a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, esteve em Cruzeiro do Sul para acompanhar a entrega das doações da campanha SOS Acre. Em reunião com membros e servidores do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), além de apoiadores e representantes da Prefeitura, ela pediu empenho para que o auxílio chegue o quanto antes às famílias desabrigadas pela cheia do Rio Juruá.

“Estamos todos imbuídos nessa campanha, que é uma verdadeira corrente de solidariedade. Aproveito para fazer mais um apelo: que essa corrente não pare agora, pois as chuvas estão intensas e mesmo que haja uma vazante, as famílias ainda vão precisar muito de ajuda”, disse.

Kátia Rejane acompanhou o carregamento de um barco com cestas básicas, água potável, kits de limpeza e itens higiene pessoal, que irão atender comunidades ribeirinhas. Os promotores Ocimar Sales e Fernando Terra coordenaram a ação.

Por meio da campanha SOS Acre, o MPAC destinou para Cruzeiro do Sul mais de 19 toneladas de alimentos, entre outros itens de primeira necessidade. Também foram enviados 560 kits de máscara e álcool em gel.

Ainda em Cruzeiro do Sul, acompanhada do assessor da PGJ, promotor Almir Fernandes Branco, do promotor Iverson Bueno e da juíza Evelyn Bueno, a procuradora-geral visitou áreas alagadas no Bairro da Várzea, um dos locais mais atingidos pela enchente, e também entregou doações.

Também esteve na escola Dom Henrique Ruth, que abriga 57 pessoas, e no ginásio poliesportivo Jader Saraiva Machado, ponto de coleta de doações da Campanha Juruá Solidário, desenvolvida pelo gabinete da primeira-dama do município, Lurdinha Lima.