Gladson está com Covid-19 e entra em isolamento social em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu o diagnóstico de Covid-19. O comunicado foi divulgado, nesta segunda-feira (1º/3), pelo Governo do estado do Acre. De acordo com a nota, o político testou positivo após um exame de RT-PCR.

Também foi informado que o estado de saúde do governador é estável. Ele se encontra em casa recebendo cuidados. “Diariamente, será emitida nota com o quadro clínico do governador”, finalizou o comunicado.

Nesse domingo (28/2), o mandatário do estado participou de um ato solene em respeito às vítimas de Covid-19.

Metrópoles