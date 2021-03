Ajustes em dados dos rios entre Acre, Peru e Bolívia atualizaram área territorial brasileira

O IBGE lançou hoje, 1o de março, a atualização de três estudos anuais de Geociências: Malha Municipal Digital 2020, Atualização dos Mapas Municipais das Estimativas Populacionais e Áreas Territoriais de Estados e Municípios.

O IBGE promoveu uma série de atualizações na Malha Municipal Digital, que incorpora a representação político-administrativa dos estados e municípios brasileiros subsidiando novos Mapas Municipais e novas Áreas Territoriais. Nesse conjunto de dados estão aplicadas todas as determinações advindas de decisões jurídicas, novas leis estaduais e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis tendo reflexos em áreas e limites considerados nas Estimativas Populacionais 2020.

Ao todo, o Brasil tem 5.568 municípios, mais o distrito insular de Fernando de Noronha e o Distrito Federal, resultando no valor da extensão territorial do Brasil em 8.510.345,538 km². Nesta atualização, o cálculo da Área Territorial do Brasil em 2020 foi ajustado em 49,624 km² (0,001%) do valor publicado em 2019 (8.510.295,914 Km²), em razão dos seguintes fatores: ajustes da hidrografia aos melhores insumos cartográficos disponíveis na fronteira internacional do estado do Acre com Bolívia e Peru.

Já nas áreas estaduais, foram realizados ajustes ao melhor insumo cartográfico nas divisas entre Goiás com os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins; do estado do Maranhão com os estados do Piauí e Tocantins; e na divisa entre Alagoas e Sergipe (Rio São Francisco);

O IBGE também atualizou os Mapas Municipais de 265 municípios que tiveram mudanças de área e de limites entre maio de 2019 e junho de 2020. Os estados com mais municípios atualizados foram o Mato Grosso (141 municípios) e o Rio Grande do Sul (53 municípios).