Ministério da Saúde anuncia envio de mais médicos para ajudar Acre nesta pandemia

A pedido Governo do Estado da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello em conversa com o governador Gladson Cameli, confirmou neste domingo, 28/2, o envio de médicos para os municípios por meio do Programa Mais Médicos.

“Conversei com o Ministro da Saúde e expliquei sobre às necessidades do nosso Estado, e o ministro prontamente já articulou para o chamamento dos profissionais, que em breve estarão em solo acreano atendendo nossa população “, ressalta o chefe de Estado, Gladson Cameli.

A chegada dos profissionais visa desafogar a rede estadual e dar suporte a Atenção Básica que compete aos municípios.

Até o dia 8 de março o Ministério da Saúde irá anunciar o quantitativo que será enviado para os municípios que mais necessitam.