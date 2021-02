Farra de suspeitos é desbaratada pela polícia no Alto Acre; três vão para cadeia

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam na madrugada deste domingo, 28, três homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa. As prisões ocorreram no município de Epitaciolândia. O trio também responderá pelo crime de corrupção de menores, já que no local adolescentes ingeriam bebidas alcoólicas.